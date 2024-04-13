Общество

Россиянам упросят получение выплаты за похороны близких

Люди, потерявшие близких или друзей и оплатившие похороны за свой счет, могут получить социальное пособие на погребение. Минтруд разработал единый стандарт оформления выплат, который упростит назначение пособия. Россияне смогут обойтись без сбора множества документов и подать заявление через «Госуслуги».

Родственники и друзья обычно сами организуют похороны близких. Выплату за погребение от государства может получить любой человек, оплативший кремацию или традиционное захоронение. Это как супруги, родственники, законные представители умершего, так и знакомые, соседи или коллеги, взявшие на себя финансовые затраты. Но компенсацию может получить только один человек за одни похороны. С 1 февраля 2024 года федеральное пособие составляет 8370 рублей, пишет «Парламентская газета».

Минтруд подготовил проект постановления кабмина с едиными стандартами предоставления выплат. С 1 января 2025 года новые правила будут действовать во всех регионах страны. Документ опубликован на официальном портале проектов правовых нормативных актов.

Россияне смогут оформить выплату по принципу одного окна. Для ее оформления потребуется только заявление. Подать его можно будет как лично в Соцфонде, так и через «Госуслуги». Обратиться за выплатой нужно не позднее шести месяцев с даты регистрации смерти. Если же человек погиб на территории другой страны, дополнительно понадобится справка о смерти, выданная в этом государстве.

Решение о назначении выплаты или об отказе примут за два рабочих дня после подачи заявления. Отказать могут в редких случаях, например, если в заявлении указаны неправильные данные, если поддержку уже назначали или со дня смерти прошло более полугода. В некоторых случаях за пособием нужно будет обратиться в соцзащиту: об этом человека уведомят.

В своем заявлении на поддержку человек сможет выбрать не выплату, а бесплатные похороны. Россиянам, взявшим на себя обязанность проводить усопшего в последний путь, государство гарантирует безвозмездные услуги: такая норма закреплена в законе о похоронном деле. В перечень входят:

оформление документов,

предоставление гроба и других предметов, например траурных лент,

доставка на кладбище или в крематорий,

погребение или кремация с выдачей урны с прахом.

Выписку о праве человека на такие услуги предоставят в день обращения в Соцфонд или отправят в личный кабинет на «Госуслугах». С документом можно будет идти в специальные организации, которые займутся похоронами. Чтобы сомнений в подлинности бумаги не возникло, ее оснастят QR-кодом. Его нужно будет предъявить в похоронных службах, сгодится и бумажный, и электронный вариант: сведения считают с помощью смартфона и подтвердят право на бесплатное погребение.

Пособие в таком случае не выплачивают: можно выбрать лишь один вариант помощи.