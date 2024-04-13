Общество

Более 7 тысяч младших школьников Псковской области присоединились к «Орлятам России»

Псковская область — активный участник программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». К мероприятиям программы подключилось более 300 начальных классов из 90 школ региона, охватив более 7,6 тысяч учащихся 1-4 классов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Проект разработан Всероссийским детским центром «Орленок» по поручению министра просвещения России Сергея Кравцова в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование».

Программа направлена на воспитание и развитие подрастающего поколения, поддержание интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, формирование социально значимых качеств личности обучающихся, ключевых базовых ценностей, таких как Родина, историческая память поколений, семья, природа, дружба, здоровый образ жизни.

В течение года обучающиеся под руководством учителей принимают участие в различных коллективных творческих интенсивах, чтобы достигнуть звания «Орленок» в 7 треках: «Эрудит», «Доброволец», «Мастер», «Спортсмен», «Хранитель исторической памяти», «Эколог» и «Лидер».