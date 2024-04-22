Общество

Очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО отправили жители Псковского района

Очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО отправили из центра добровольчества Псковского района. Об этом сообщили глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

«Жители района принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и псковичам, призванным в рамках частичной мобилизации. Во многих населенных пунктах нашего муниципалитета неравнодушные жители самых разных возрастов приносят свои посылки в Дома Культуры, где организованы сборные пункты. Волонтеры серебряного возраста плетут маскировочные, в ходе мастер–классов изготавливаются блиндажные свечи для отправки нашим бойцам. В этот раз тридцать три маскировочные сети от мастериц из Писковичской и Логозовской волостей отправились на фронт. Сердечно благодарю всех жителей нашего района, кто принимает участие в этом важном деле!» - поделилась Наталья Федорова.

К 9 мая планируется следующая отправка посылок, поэтому сбор активно продолжается. Уже готова большая партия блиндажных свечей из Карамышевской волости и необходимые для бойцов влажные салфетки. Сбор гуманитарной помощи для участников СВО организован в Домах культуры и центре добровольчества Псковского района, по адресу город Псков улица Олега Кошевого, 4. Более подробную консультацию можно получить по тел. 8-911-393-83-18 (Екатерина).