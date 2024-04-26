Общество

Итоги работы за первый квартал 2024 года подвели в псковском УФСИН

Итоги работы за первый квартал 2024 года подвели в УФСИН России по Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, выездная коллегия по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за первый квартал 2024 года прошла в Великих Луках.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Участники мероприятия совершили обход учебных мест двух подведомственных учреждений, расположенных в южной столице региона, и подвели результаты работы за прошедший период.

Сотрудники руководящего состава УИС области во главе с начальником УФСИН Алексеем Емельяновым посетили СИЗО-2 и ИЦ-1, ознакомились с условиями содержания и отбывания в них наказания. После чего состоялось итоговое совещание, на котором рассмотрели состояние работы по профилактике и предотвращению преступлений, обеспечение режима и надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, тыловое и медицинское обеспечение, работу учреждений, исполняющих уголовные наказания без изоляции осужденных от общества.

Особое внимание уделено организации работы с осуждёнными, подлежащими привлечению к труду, развитию производства, созданию новых рабочих мест для отбывающих наказание и повышению их рабочей квалификации, а также улучшению материально-бытового и медицинского обеспечения. Отдельно обсудили вопросы выполнения служебных задач по охране и организации надзора в учреждениях УИС региона.

В ходе заседания отмечены достигнутые положительные результаты, имеющиеся недостатки и актуальные проблемные вопросы по каждому из направлений деятельности, по отдельным из которых заслушаны руководители подведомственных учреждений и структурных подразделений УФСИН.

Подводя итоги, начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов поблагодарил личный состав за службу и обозначил приоритетные направления работы, которые предстоит выполнить в предстоящем периоде. Также в рамках коллегии состоялось вручение ведомственных наград и очередных специальных званий.