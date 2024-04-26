Общество

До восьми тонн воды вмещается в одну пожарную машину - Владимир Латышев

До восьми тонн воды может ввозиться в одной спецмашине к месту пожара об этом рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Владимир Латышев в эфире радио ПЛН FM(102.6 FM).

«Увеличивается количество воды, которое ввозится. Если когда я, 24 года назад, пришел в пожарную охрану у нас было 2 тоны воды, то сейчас от трех до восьми - это большое подспорье. Сокращается время тушения пожара, не нужно так часто ездить на водоем. намного спокойнее, когда такая машина. Ты способен потушить среднего размера дома двумя единицами техники, которые прибыли», - поделился Владимир Латышев.



В ходе беседы отметили, что с развитием современных технологий, появлением тепловизоров и иной техники тушить пожары стало гораздо легче.