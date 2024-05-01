Общество

Игорь Иванов: Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны

С праздником Весны и Труда поздравил коллег председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Игорь Иванов. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Этот день напоминает нам о важности солидарности трудящихся, о том, что только вместе мы можем противостоять любым внешним угрозам и вызовам. 1 мая в Международный день солидарности трудящихся профсоюзы России, объединенные Федерацией независимых профсоюзов России, проводят акцию с требованиями, направленными на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся. Достойная зарплата за честный труд, безопасное рабочее место, социальные гарантии – эти традиционные цели профсоюзов сегодня важны как никогда. Достигнув их мы, все вместе, построим в нашей стране справедливую экономику для каждого работающего человека», - отметил он.

Игорь Иванов напомнил, что 2024-й президент объявил Годом семьи. «Профсоюзы выступают за сохранение и преумножение традиций, семейных ценностей. Отстаивание гарантий и льгот для лиц с семейными обязанностями для профсоюзов в приоритете, особенно сегодня, когда усиленная помощь необходима семьям бойцов СВО», - продолжил председатель облсовпрофа.

«Цели профсоюзов важны для всей России. Они обеспечивают социальную стабильность в тылу, когда наши воины на фронте отстаивают независимость страны. Сегодня каждый из нас может гордиться своим вкладом в общее дело, работая на благо страны и её граждан. Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и сил для новых трудовых побед. Пусть наша солидарность и единство станут залогом процветания и успеха нашей Родины! С праздником, дорогие друзья! С 1 Мая!» - добавил Игорь Иванов.