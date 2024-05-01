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Общество

Вакансии открыты в патрульно-постовой службе в Пскове

01.05.2024 21:40|ПсковКомментариев: 0

Кандидаты для замещения должностей полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы требуются УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

На эти должности приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

«Заработная плата сотрудника - от 33 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России», - отметили в ведомстве.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах России.

Желающим следует обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, дом 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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