Общество

Более 60% жителей СЗФО собираются пойти в отпуск в ближайшее время

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей СЗФО и выяснила, когда они планируют провести отпуск в 2024 году.

62% опрошенных трудящихся в регионах СЗФО сообщили, что собираются пойти в отпуск в этом году, у 24% таких планов нет, и эти люди будут продолжать работать весь год без отдыха. Интересно, что еще 2% жителей СЗФО оформят отпуск, но не пойдут в него. Еще 12% пока не определились.

Самым популярным месяцем отдыха от работы и у жителей СЗФО, и в целом по РФ остается август – в этот последний летний месяц планирует потратить отпуск каждый второй (51%) опрошенный. В июле временно уйдут с работы еще 43% опрошенных. Рассматривают июнь как вариант времени отдыха еще каждый четвёртый опрошенный в СЗФО. А вот сентябрь хоть и набрал голоса трети респондентов в СЗФО (30%), но все же этот месяц менее популярный, чем в целом по РФ (36% будут точно отдыхать в это время), и менее популярный, чем у жителей Москвы (здесь в сентябре хотят отдохнуть от работы сразу 41%).

Среди тех жителей СЗФО, кто пойдет в отпуск в этом году, 30% намерены провести его в путешествии по России (курорты, туристические маршруты). Причем это самый низкий показатель по РФ (в среднем по стране этот показатель 39%). Еще 21% жителей СЗФО заявили, что будут отдыхать в заграничной поездке, а 15% будут заниматься бытовыми делами (ремонт и другие хлопоты). По 9% опрошенных рассказали, что во время отпуска собираются пойти в поход, остаться дома и поехать на дачу. 6% рассчитывают взять на это время подработку.

Рассказали жители СЗФО и где конкретно они хотят отдыхать от работы. Например, те, кто будут отдыхать только в Россию, 23% предпочли бы поехать отдыхать в Краснодарский край, 14% хотят посмотреть красоты Алтайского края, 6% хотят поехать в Крым, 6% - в Калининградскую область, 5% - в Карелию, 4% - в Дагестан.

Если же рассматривать заграничный отпуск, то 21% поедут в Абхазию и в данном случае жители СЗФО оказались самыми большими ценителями этой страны в среднем по РФ. Еще 17% отправились бы в Беларусь, по 4% - в Таиланд и во Вьетнам, по 9% - в Турцию и Китай.