Общество

Что в Пскове украсят ниспадающими дихондрой и петуньей, рассказал Борис Елкин

Глава Пскова Борис Елкин поделился планами городских властей относительно озеленения областного центра. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале муниципального руководителя.

«Без чего невозможно представить майский Псков? Конечно, без цветов. Первыми в парках расцвели тюльпаны, а ко Дню Победы город украсили трехцветные фиалки. Более 16 тысяч этих цветов высадили в цветники и вазоны. Впервые фиалками оформили пешеходную часть улицы Пушкина», - подвел итог уже сделанного Борис Елкин.

По его словам, с 25 мая начнется посадка летней рассады.

«По традиции радовать глаз прохожих будут бегонии и бархатцы. Но появятся и новинки. Новые вертикальные конструкции, которые приобретены в прошлом году в рамках проекта «Сердце Пскова», будут оформлены ниспадающими дихондрой и петуньей. Всего высадят 144 тысячи летних растений.

На осень запланирована посадка 65 тысяч луковиц тюльпанов, чтобы следующей весной Псков снова расцвел», - заключил глава города.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина.