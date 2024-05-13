Общество

Суд обязал повесить информационную табличку на здание XIX века в Себеже

Информационную табличку установят на объекте культурного наследия регионального значения «Полиция (милиция)» XIX века в Себеже по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Себежский районный суд по иску прокурора признал незаконным бездействие Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях по установке информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия. Здание расположено на улице Пролетарской, 19.

По решению суда управление обязано направить в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области для рассмотрения и согласования проект информационной надписи в порядке, определенном постановлением правительства РФ от 10 сентября 2019 года №1178, не позднее месяца с момента вступления в законную силу решения суда.

Изготовленную пластину необходимо будет установить в соответствии с согласованным проектом не позднее 180 календарных дней со дня его согласования.