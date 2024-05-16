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Общество

Акваторию реки Великой и Псковского озера патрулируют сотрудники МЧС

16.05.2024 12:18|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники центра государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Псковской области сегодня, 16 мая, патрулируют акваторию реки Великой и Псковского озера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

В ведомстве напомнили, что в разгар весеннего сезона люди значительно чаще начинают выезжать к водоемам. В целях личной безопасности, безопасности близких и окружающих, находясь у воды, необходимо соблюдать крайнюю осторожность и правила безопасного поведения на водных объектах:

  • быть осторожными возле водоемов, воздержаться от употребления алкогольных напитков;
  • следить за детьми. Не оставлять их без присмотра. Не разрешать детям самопроизвольно уходить к водоемам. Нужно помнить: безопасность детей – обязанность родителей. 

При происшествии на водоеме с угрозой жизни человека стоит сообщить в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112, как можно быстрее вытащить человека или самому выбраться из воды, снять мокрую одежду, укрыть тёплым одеялом и надеть сухую одежду, напоить пострадавшего горячим чаем или другим теплым напитком. Если у человека не прощупывается пульс, отсутствует дыхание и сердечная деятельность, необходимо приступить к реанимационным мероприятиям: сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Теги: #водоем
Источник: Псковская Лента Новостей
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