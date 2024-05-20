Общество

Александр Козловский: Необходимо активизировать участие ТОСов и сельских старост в инициативном бюджетировании

В заседании президиума Общероссийской Ассамблеи территориального общественного самоуправления участвуют 250 человек, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Приветствуя общественников, руководитель Ассамблеи ТОС Виктор Кидяев поздравил всех с Днем территориального общественного самоуправления и отметил активность ТОСовцев по всей стране. Инициативность граждан при поддержке на всех уровнях власти помогает реализовать множество действительно полезных проектов.

Также Виктор Кидяев поблагодарил секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака за поддержку территориального самоуправления.

«В свою очередь я напомнил участникам заседания о нашей общей задаче по вовлечения в большую работу по достижению целей, которые перед нами поставил президент. В частности, для развития ТОСовского движения нам необходимо активизировать участие ТОСов и сельских старост в инициативном бюджетировании. Наш потенциал позволяет не только собирать активных людей, подготавливающих общественно важные проекты, но и создать экспертное сообщество, готовое обучать всех желающих работающим практикам и механизмам общественной работы», – сказал Александр Козловский.

Кроме того, как отметил парламентарий, важно работать с молодежью. Необходимо встроиться в национальный проект, создав для молодежи не просто возможность принять участие в общественно значимой работе, но и определенный кадровый лифт.

«Необходимо сформировать единый программный подход к поддержке местного актива. Предложил коллегам сформировать определенный методический образец по составу программы по поддержке ТОСов, сельских старост и местных сообществ. Уверен, что у нас получится создать единый комплекс мероприятий, которые можно будет реализовывать в регионах, причем определенный уровень учета регионального аспекта тоже нельзя оставлять в стороне», – добавил Александр Козловский.