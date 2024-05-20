Общество

Распределять нагрузку на работе рекомендовал СОЦПРОФ

Чтобы легче перенести рабочую неделю, необходимо соблюдать ряд простых рекомендаций: правильно распределить нагрузку на все дни, кроме последнего, составить систему поощрений, а также следить за сном и придерживаться одного ритма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.

«По возможности, если это от вас зависит, надо распределить рабочую нагрузку на все дни, кроме последнего. То есть последний рабочий день постараться не загружать. На последний день могут быть перенесены дела, которые отложены по независящим от нас причинам», – рассказали в СОЦПРОФ.

У всех разная работа, разная загрузка, поэтому надо стараться назначить на первую половину рабочей недели все самые сложные дела. Очень важно ставить в приоритет дела, которые требуют большего количества усилий, на утреннее и обеденное время, а самые сложные дела в рабочей неделе планировать на вторник и среду.

Следующее правило, которому следует придерживаться, - поощрения и вознаграждения.

Человеку надо придерживаться определенного ритма и понимать, когда он приступает к работе, когда ее заканчивает. Соблюдение этого простого правила позволит «держать внутреннюю батарею достаточно заряженной, и энергия сохранится равномерно на необходимое количество времени».