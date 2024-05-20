Общество

Акцию «Берегите жизни детей!» провели в Великих Луках

Беседы с автомобилистами, в ходе которых их призвали строго соблюдать ПДД и вручили тематические листовки, провели сотрудники Госавтоинспекции вместе с ребятами из начальных классов средней общеобразовательной школы №1 в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Акция «Берегите жизни детей!» проведена совместно с представителями управления образования города и с привлечением родителей детей, участковых уполномоченных полиции и инспекторов ПДН, а также журналистов местных СМИ. Инспекторы ДПС совместно с учащимися средней общеобразовательной школы №1 общались с водителями проезжавших транспортных средств, напоминали им о требованиях Правил дорожного движения и вручали листовки, изготовленные силами Госавтоинспекции.

Подобные профилактические мероприятия на регулярной основе осуществляются личным составом Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки в образовательных учреждениях южной столицы региона.