Общество

Весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Стругах Красных 25 мая

Весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Стругах Красных 25 мая. Об этом сообщил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков в своем Telegram-канале.

На ярмарку приглашаются сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности, предприятия перерабатывающей промышленности, предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства.

Открытие ярмарки состоится в 9:00 на центральной площади поселка Струги Красные.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по телефону: 8(81132) 51-160.