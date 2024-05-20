Общество

Псковичей приглашают стать участниками «Тавриды.АРТ»

Псковичей приглашают стать участниками арт-кластера «Таврида.АРТ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

«Таврида.АРТ» - это платформа возможностей для молодых деятелей творческих индустрий, культуры и искусства. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Проекты «Таврида.АРТ»:

Академия творческих индустрий «Меганом» вновь открывает двери для желающих стать координаторами. Участники смогут развить различные навыки — от тайм-менеджмента до командной работы. На площадке академии координаторы пройдут практику, станут полноценными соорганизаторами и попадут в кадровый резерв.

Открыт набор на второй поток координаторов, который пройдет с 20 июня по 26 июля. Подать заявку на него можно до 26 мая включительно по ссылке.

Также на фестивале «Таврите.АРТ» уже в шестой раз состоится фестиваль молодого многонационального искусства. Это масштабное событие пройдет в самый разгар лета, а именно с 26 по 28 июля в бухте Капсель. Участников ждут концерты известных артистов, выставки, мастер-классы, перформансы, кинофильмы и театральные постановки — и все это бесплатно.

Заявки принимаются до 20 июня. Подробности здесь.

«Таврида.АРТ» - это и образовательные курсы, которые стартовали 17 апреля и продлятся до 19 августа. Образовательные заезды — уникальная культурно-просветительская площадка, где эксперты из разных областей творческих индустрий и креативной экономики бесплатно делятся своими знаниями и опытом в режиме нон-стоп.

Как попасть на курсы «Таврида.АРТ», можно посмотреть здесь. Также по этой ссылке можно выбрать понравившийся заезд. Заявки на первую смену уже не принимаются, но до 1 июня можно успеть на другие.

А до 23 июля любой желающий сможет пройти специальный кастинг. Кастинги «Таврида.АРТ» – это возможность для молодых российских деятелей культуры и творческих индустрий заявить о себе и попасть в популярные шоу и проекты, выступить на крупных площадках, стать соорганизатором самых ярких федеральных проектов в сфере молодого искусства. Особенно это может быть интересным авторам-исполнителям разных жанров из любых регионов России со своим авторским материалом. Победители кастинга смогут отправиться в качестве артистов на фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» и выступить в шоу-форматах на его сцене. А также пройти отбор в шоу «Залетай в тренды» и побороться за право записать совместный трек с одним из топовых членов жюри в финале.

Подробности по ссылке. Чтобы попасть на кастинг авторов-исполнителей, нужно успеть подать заявку до 2 июня, для участников кастинга «Залетай в тренды» - до 23 июля.

«Таврида.АРТ» - это площадка для стажировки и волонтёрства, а также для тех, кто хочет поделиться своими идеями и с помощью своего проекта изменить жизнь других людей к лучшему. Фестиваль поможет получить поддержку творческих проектов — практическое руководство по написанию и упаковке идей в проекты, которые в дальнейшем могут получить реальное финансирование и быть реализованы.

Узнать подробнее можно тут. Грант можно получить на трёх образовательных сменах. Заявки на первую смену уже не принимаются, но до 1 июня можно успеть на другие.

Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер. Теперь он объединяет образовательные заезды, фестиваль, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, академию творческих индустрий «Меганом» и другие проекты. «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).