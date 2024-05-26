Общество

МИД и Минюст предложили снять с «Талибана»* статус террористической организации

Министерство иностранных дел и Минюст закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения «Талибан»* статуса террористической организации, предложение направили в Кремль, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

«Да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В апреле этого года МИД сообщал, что российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации, пишет РИА Новости.

Кабулов в мае заявил, что Россия понимает необходимость снятия с движения статуса террористической организации, окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент.

Дипломат при этом подчеркнул, что такие планы не противоречат резолюциям СБ ООН.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.