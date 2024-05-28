Общество

Псковский эколог и общественник прокомментировал возбуждение уголовных дел в отношении «Экопрома»

Председатель Союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области», член Общественной палаты области и Общественного Совета при комитете по природным ресурсам и экологии региона Алексей Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал возбуждение уголовных дел в отношении регионального оператора по вывозу ТКО «Экопром».

«Следствие установит все обстоятельства, проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, и примет решение, в соответствии с действующими уголовно-процессуальным и уголовным законодательствами», - сказал он.

«Что касается решительности действия властей, то стоит отметить, что так называемая мусорная реформа "буксует" в нашем регионе с 2019 года, и никакой здравомыслящий человек столько времени терпеть этот бардак не в силах, вот и реакция, но все это будет, я так полагаю, оценено в ходе следствия, так что будем ждать окончательных результатов, делать спешные выводы не правильно, всему происходящему должна быть дана объективная оценка», - добавил Алексей Иванов.

Он призвал посмотреть на то, как меняли регоператоров в других регионах и «как там все было плавно».

Алексей Иванов отметил, что общественники всегда готовы оказать всю необходимую помощь в рамках общественного контроля.

Напомним, что в Пскове возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ООО «Экопром»: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 171 УК РФ).