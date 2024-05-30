ЖКХ

В отношении «Экопрома» возбудили дело из-за работы без лицензии

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности без лицензии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку деятельности ООО «Экопром» и установила, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами использует складское помещение на улице Железнодорожной в Пскове без лицензии.

По итогам проведенного совместно со специалистами контролирующих органов отбора проб, лабораторных исследований, измерений и испытаний в границах прилегающего к помещению склада земельного участка в почве установлены загрязняющие вещества: цинк, медь, свинец, никель, нефтепродукты.

В результате осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности, связанной с размещением отходов в отсутствие лицензии, государству и оператору по обработке твердых коммунальных отходов ООО «СпецТрансКом» причинен ущерб на общую сумму более 37 млн рублей.

По материалам проверки спецпрокуратуры возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

Ранее в Псковской области директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром».

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснил, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.