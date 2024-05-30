Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
экзотика агротуризм
Господин Рейтингомер
ковать кадры пока горячо
дело ФАПное
ENERGY кешбэк-игра
гастрофест «Моя еда»
на пороге перезагрузки
выход есть профилактика суицида
как заработать на недвижимости?
где в Пскове получить права
Кабельный потенциал
кадры решают всё
топ заведений для выпускников
день победы великие луки
взгляд в будущее ИТ в образовании
 
 
 
ещё ЖКХ 30.05.2024 12:593 Корректировку платы за услугу по вывозу ТКО проведут в Псковской области 30.05.2024 13:060 Псковичам напомнили о необходимости проведения поверки газовых счетчиков 30.05.2024 12:593 Корректировку платы за услугу по вывозу ТКО проведут в Псковской области 29.05.2024 17:100 Состояние крыши многоэтажки проверили специалисты «Нового квартала» в Печорах 29.05.2024 15:510 Повторить с детьми правила электробезопасности призывают родителей псковские энергетики 29.05.2024 15:113 Александр Котов объяснил, почему регоператор по обращению с ТКО не должен быть государственным
 
 
 
Самое популярное 23.05.2024 15:570 Следователи опубликовали видео с места трагедии в Малой Гоголевке 28.05.2024 15:0113 Фонтаносрач 29.05.2024 10:000 Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ 25.05.2024 11:270 В Псковской области простились с шестью погибшими в зоне СВО военными 23.05.2024 11:520 Рабочего намотало на буровой шнек и разорвало в Псковском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

В отношении «Экопрома» возбудили дело из-за работы без лицензии

28.05.2024 15:42|ПсковКомментариев: 3

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности без лицензии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Фото: прокуратура Псковской области

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку деятельности ООО «Экопром» и установила, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами использует складское помещение на улице Железнодорожной в Пскове без лицензии.

По итогам проведенного совместно со специалистами контролирующих органов отбора проб, лабораторных исследований, измерений и испытаний в границах прилегающего к помещению склада земельного участка в почве установлены загрязняющие вещества: цинк, медь, свинец, никель, нефтепродукты.

В результате осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности, связанной с размещением отходов в отсутствие лицензии, государству и оператору по обработке твердых коммунальных отходов ООО «СпецТрансКом» причинен ущерб на общую сумму более 37 млн рублей.

По материалам проверки спецпрокуратуры возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

Ранее в Псковской области директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром». 

Смотрите также
20.05.2024 16:523 Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению. 

Смотрите также
21.05.2024 09:273 Сергей Грахов: «СпецТрансКому» и «Экопрому» настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснил, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности. 

Смотрите также
21.05.2024 12:333 Александр Киселев: «Экопром» никогда не занимался финансовым шантажом и не ставил ультиматумы

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

Смотрите также
15.05.2024 10:1510 Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями. 

Смотрите также
23.04.2024 12:455 Региональный парламент рекомендовал сменить оператора по обращению с ТКО в Псковской области 

Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области. 

Смотрите также
22.05.2024 11:213 Михаил Ведерников: Планируем разрывать соглашение с региональным оператором в сфере обращения с ТКО

Смотрите также
22.05.2024 16:385 «Отдельная боль»

Теги: #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы вывозом мусора?
В опросе приняло участие 223 человека
Сюжет: Мусорный коллапс в Псковской области: причины и последствия Корректировку платы за услугу по вывозу ТКО проведут в Псковской области Александр Котов объяснил, почему регоператор по обращению с ТКО не должен быть государственным Три плюса «мусорной реформы» назвал Александр Котов Александр Котов: Пока нет очереди из регоператоров, которые хотят работать в Псковской области Реплика Константина Калиниченко: Трудности перехода «Экопром» не смог оспорить штраф за несвоевременный вывоз крупногабаритного мусора в Пскове Борис Елкин о «мусорном коллапсе»: Трудности у регоператора, действительно, существуют Фотофакт: Мусорная реформа в действии Псковский эколог и общественник прокомментировал возбуждение уголовных дел в отношении «Экопрома» Еще одно уголовное дело возбудили в отношении «Экопрома» В отношении «Экопрома» возбудили дело из-за работы без лицензии Михаил Ведерников обсудил проблему вывоза ТКО с директором Российского экологического оператора Андрей Папчук: Порховский мусорный полигон превратится в огромною гору Местные операторы по вывозу ТКО в Псковской области уничтожены — Андрей Папчук Андрей Папчук назвал большую ошибку при реализации «мусорной реформы» в Псковской области «Кузница»: Что не так с мусорной реформой? ВИДЕО В графике строительства экотехнопарка есть просадки - Сергей Грахов Сергей Грахов: Я расцениваю действия «Спецтранскома» как шантаж Сергей Грахов: ТКО в Псковской области вывозят по аварийной схеме «Беседка»: «Мусорный разрыв» в Псковской области – каким будет переходный период в сфере ТКО? ВИДЕО Сергей Пайст: Регоператором по обращению с ТКО должна быть организация с государственным участием Антон Минаков: Проблема мусора актуальна для многих регионов России «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о мусорной реформе «Отдельная боль» В ситуации с ТКО в Псковской области надо действовать решительно — Валентина Матвиенко Михаил Ведерников: Планируем разрывать соглашение с региональным оператором в сфере обращения с ТКО Александр Киселев: «Экопром» никогда не занимался финансовым шантажом и не ставил ультиматумы Сергей Грахов: «СпецТрансКому» и «Экопрому» настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс Александр Братчиков о предложении сменить регоператора по обращению с ТКО Вопрос обращения с ТКО в Псковской области требует кардинальных мер – Алексей Севастьянов Александр Котов о смене регоператора и создании новых населенных пунктов Ветки и покрышки с контейнерной площадки должна вывозить «управляйка» – Сергей Грахов Региональный парламент рекомендовал сменить оператора по обращению с ТКО в Псковской области Александр Котов: Ситуация с вывозом ТКО кардинально не улучшилась Сергей Грахов: С псковской городской свалкой вопрос закрыт Услугу по вывозу ТКО оказывают в 2700 населенных пунктах Псковской области С обсуждения темы обращения с ТКО начнётся очередная сессия Собрания 23 апреля Псковский «Экопром» оштрафовали за невывоз мусора в новогодние праздники Антимонопольное дело возбудили в отношении регоператора по обращению с ТКО Сергей Грахов: Массовых завалов мусора в Пскове уже нет О разборе и вывозе мусорных завалов проинформировал Михаил Ведерников В начале 6-го года мусорной реформы Александр Братчиков о расширении полномочий власти в сфере обращения с отходами Александр Братчиков о парламентском часе на тему вывоза мусора: Март – это одна из контрольных надсечек Мусорный коллапс в Пскове и его последствия Псковская прокуратура выявила нарушения в работе регоператора по обращению с ТКО Александр Котов: Важно своевременно и качественно провести работы по строительству экотехнопарка Региональные полномочия в сфере обращения с отходами расширили в Псковской области Вопрос взаимодействия регионального оператора и полигона в Острове поднял Андрей Михайлов Вопрос о смене регоператора по обращению с ТКО преждевременен – Сергей Грахов Возможно ли сделать оператора по вывозу мусора государственным предприятием, уточнил Олег Брячак Псковский «Экопром» месяц не мог вывозить крупногабаритный мусор — Александр Киселев Александр Грацкий: Ситуация с мусором в Пскове нормализуется Александр Киселев: Филиал «Экопрома» приносит извинения псковичам за «мусорный коллапс» Игорь Шатурный: Срочные изменения в закон об отходах потребовались для ускорения реагирования Расширение региональных полномочий в сфере обращения с ТКО обсудил бюджетный комитет Собрания Сергей Грахов: Новый законопроект создаст больше механизмов для контроля за деятельностью в сфере обращения с отходами Виктор Мусатов: Исполнительные органы получат необходимые механизмы для обеспечения эффективной деятельности в сфере ТКО Антимонопольная служба даст оценку проблеме с вывоза мусора в Пскове На внеочередную сессию с одним вопросом соберутся депутаты областного Собрания 16 января «Превратили все в помойку» Борис Елкин о проблемах с вывозом мусора: Необходимо предпринимать меры административного воздействия Игорь Шатурный о вывозе мусора в Пскове: Коллапс, завалены практически все баки Сергей Грахов: Ситуация с вывозом отходов в Пскове - это безобразие Псковский губернатор: Кто не умеет вывозить ТКО нормально — в регионе работать не будет Михаил Ведерников: Мусорщики устроили саботаж на новогодних выходных Крупногабаритный мусор в Пскове не вывозят с октября — природоохранный прокурор Сергей Грахов: Мусоровозы «Экопрома» не пускали на территорию сортировочного комплекса Михаил Ведерников: Работе по вывозу мусора в новогодние праздники дадут жесткую оценку Водители «Экопрома» стоят в многочасовой очереди, чтобы выгрузить ТКО. ВИДЕО
30.05.2024, 15:580 «Беседка»: «Лицедей» Анвар Либабов и психолог Сергей Даценко о «Другом искусстве». ВИДЕО 30.05.2024, 15:520 Александр Козловский встретился с командой центра бесплатной юрпомощи «Земляки» 30.05.2024, 15:400 Похитители продуктов в Пскове хотели откупиться от полиции за 100 тысяч рублей 30.05.2024, 15:390 Поправку на миллиард рассмотрят на ближайшей сессии депутаты областного Собрания
30.05.2024, 15:370 Игорь Романов официально зарегистрирован секретарем совета реготделения «Новых людей» 30.05.2024, 15:330 Игорь Иванов: Прогрессивная шкала налогообложения – очередная победа профсоюзов России 30.05.2024, 15:290 Российские подростки дотянулись удочкой до ЛЭП и попали в реанимацию 30.05.2024, 15:210 Движение транспорта на время велосоревнований ограничат в Пскове 15 июня
30.05.2024, 15:120 «Беседка»: Летний отдых детей в вопросах и ответах. ВИДЕО 30.05.2024, 15:010 «Блогерши» и «работяги» появятся в спектакле «Стрекоза и муравей» в Пскове 30.05.2024, 14:590 Монтаж иконостаса начался в Успенском соборе в Пушкинских Горах 30.05.2024, 14:530 Сергей Безруков выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры
30.05.2024, 14:360 Судимый пскович отправится в тюрьму за кражу сыра и украшений 30.05.2024, 14:320 Редкие образцы печатной графики XVIII—XIX веков представлены на выставке в Пушкинском заповеднике 30.05.2024, 14:270 Грозы, град и шквалистый ветер: Северо-Запад России находится в зоне особого риска, предупреждают синоптики 30.05.2024, 14:210 Парковку могут запретить в междворовом проезде на Завеличье
30.05.2024, 14:160 РЖД спустя 10 лет возобновляет сообщение между Псковской областью и Белоруссией 30.05.2024, 14:110 «Три мудреца»: Прогрессивный налог - за и против. ВИДЕО 30.05.2024, 14:060 Лучшего советника директора по воспитанию определили в Псковской области 30.05.2024, 13:580 Дети привыкают к питанию в лагере, многим очень нравится - эксперт
30.05.2024, 13:530 Псковские профсоюзные санатории представили на выставке «Россия» 30.05.2024, 13:460 Обработку территории Локнянского округа против борщевика проведут до 30 июня 30.05.2024, 13:290 На 35% вырос спрос на работников в сфере туризма и общепита среди псковских компаний 30.05.2024, 13:250 Юрий Кузнецов: Показ кино на большом экране - особенность фестиваля «Другое искусство» в этом году
30.05.2024, 13:200 Бесплатные детские праздники пройдут в торговых центра Пскова 2 июня 30.05.2024, 13:190 Опера «Евгений Онегин» прозвучит на главной сцене в Михайловском 7 июня 30.05.2024, 13:120 Более тысячи человек уже посетили в этом году музей Банка России в Пскове 30.05.2024, 13:060 Псковичам напомнили о необходимости проведения поверки газовых счетчиков
30.05.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Прогрессивный налог - за и против 30.05.2024, 12:593 Корректировку платы за услугу по вывозу ТКО проведут в Псковской области 30.05.2024, 12:580 Андрей Царев: Фестиваль «Другое искусство» позволяет объединять людей с разными особенностями 30.05.2024, 12:543 Игорь Сопов: Президентские выборы-2024 можно охарактеризовать одним словом
30.05.2024, 12:460 Факты хищения средств при строительстве и ремонте школ выявляют в Псковской области 30.05.2024, 12:440 Стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь в Псковской области выросла на 4,6% 30.05.2024, 12:390 Автомобиль опрокинулся на трассе в Дновском районе 30.05.2024, 12:360 Сюрпризы ждут зрителей на уличном спектакле в Детском парке Пскова
30.05.2024, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Лицедей» Анвар Либабов и психолог Сергей Даценко о «Другом искусстве» 30.05.2024, 12:290 Отчет главы города, памятный знак «Дети войны» и новые ТОСы 30.05.2024, 12:220 Уроженка Псковской области Комарова уходит с поста губернатора ХМАО 30.05.2024, 12:170 Александр Борисов: Наши волонтеры несут благородную миссию служения людям
30.05.2024, 12:120 Неделя приёмов граждан по вопросам материнства и детства пройдет в Псковской области 30.05.2024, 12:050 Александр Котов: Законодатели и избирком одинаково ответственны за итоги выборов   30.05.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Летний отдых детей в вопросах и ответах 30.05.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 30 мая
30.05.2024, 11:550 Псковича задержали за кражу алкоголя в Пскове 30.05.2024, 11:530 Михаил Ведерников: Форум ТИК - уникальное для России мероприятие 30.05.2024, 11:500 В Пскове проведут ремонт проезда вдоль дома №1 по улице Киселева 30.05.2024, 11:451 Элла Памфилова: ЦИК высоко ценит инициативность Псковской области 
30.05.2024, 11:370 «Зверьё моё»: Звёзды псковского СИЗО. ВИДЕО 30.05.2024, 11:360 Второй форум ТИК открылся в Пскове  30.05.2024, 11:300 Строение сгорело в Пушкинских Горах из-за неосторожности с огнем 30.05.2024, 11:180 Пострадавший из-за удара молнии крест обновили на церкви Алексия, человека Божия в Пскове
30.05.2024, 11:100 «Три мудреца»: Прогрессивный налог - за и против 30.05.2024, 11:080 Александр Козловский: Вопрос повышения качества Интернета на трассах актуален для Псковской области 30.05.2024, 11:020 Строительные леса снимают с Успенского собора в Пушкинских Горах 30.05.2024, 10:470 Великолучанин продал знакомому марихуану и отправился в колонию
30.05.2024, 10:440 «Беседка»: «Лицедей» Анвар Либабов и психолог Сергей Даценко о «Другом искусстве» 30.05.2024, 10:420 Движение по двум дорогам прекратят на время Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 30.05.2024, 10:290 Фотофакт: Майский снег выпал в Невеле 30.05.2024, 10:270 «Беседка»: Летний отдых детей в вопросах и ответах
30.05.2024, 10:180 Молния «убила» светофор в Пскове 30.05.2024, 10:150 Окрошка на кефире: псковички поделились рецептами холодного супа 30.05.2024, 10:140 «Клещи-монстры» атакуют Европу 30.05.2024, 10:060 Псковский музей-заповедник получил награды от Яндекса
30.05.2024, 10:010 Реверсивное движение ввели на трассе под Островом 30.05.2024, 09:560 Дом сгорел в псковском садоводстве «Погорелка» из-за удара молнии 30.05.2024, 09:430 Фестиваль «Другое искусство» стартует в Пскове 30.05.2024, 09:341 На пороге перезагрузки
30.05.2024, 09:190 Умерла Анастасия Заворотнюк 30.05.2024, 09:150 Акция «Цветы жизни» пройдет в Дновском районе 30.05.2024, 09:000 Доля российских сайтов на зарубежных хостингах сократилась до 6% 30.05.2024, 08:400 Площадь защитных лесов в РФ выросла за год на 1,2 млн га
30.05.2024, 08:231 Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Псковской области 30.05.2024, 08:200 Власти планируют простимулировать бизнес переводить беременных на удаленку 30.05.2024, 08:000 Мурашко отметил снижение числа курильщиков в России 30.05.2024, 07:400 В МВД предложили ограничить продажи алкоголя в duty free на внутренних рейсах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru