Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
дело ФАПное
места для выпускного
гастрофест «Моя еда»
где в Пскове получить права
ПЭМЗ ищет сотрудников
топ заведений для выпускников
кадры решают всё
Кабельный потенциал
ENERGY кешбэк-игра
творог правда и мифы
день победы великие луки
Господин Рейтингомер
ковать кадры пока горячо
взгляд в будущее ИТ в образовании
экзотика агротуризм
 
 
 
ещё ЖКХ 28.05.2024 15:421 В отношении «Экопрома» возбудили дело из-за работы без лицензии 28.05.2024 17:100 Еще одно уголовное дело возбудили в отношении «Экопрома» 28.05.2024 17:030 Константин Болотин и исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения обсудили проблемы водоотведения в Псковской области 28.05.2024 15:421 В отношении «Экопрома» возбудили дело из-за работы без лицензии 28.05.2024 15:410 «Кузница»: Что не так с мусорной реформой? ВИДЕО 28.05.2024 15:001 Михаил Ведерников обсудил проблему вывоза ТКО с директором Российского экологического оператора
 
 
 
Самое популярное 22.05.2024 07:386 Градсовет Пскова одобрил проект строительства гостиницы на улице Кузнецкой 21.05.2024 18:338 В отношении Александра Грацкого возбудили новое дело о получении взятки 23.05.2024 15:570 Следователи опубликовали видео с места трагедии в Малой Гоголевке 23.05.2024 11:520 Рабочего намотало на буровой шнек и разорвало в Псковском районе 25.05.2024 11:270 В Псковской области простились с шестью погибшими в зоне СВО военными
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Еще одно уголовное дело возбудили в отношении «Экопрома»

28.05.2024 17:10|ПсковКомментариев: 0

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 6 апреля по 21 мая региональный оператор по вывозу и утилизации бытовых отходов несвоевременно производил вывоз мусора на территории города Пскова, что ввиду высоких среднесуточных температур создавало опасность для жизни и здоровья граждан ввиду неблагоприятной экологической обстановки и возможной опасности возникновения заболеваний. 

Уголовное дело возбудили следователи СК России по материалам, предоставленным Псковским природоохранным межрайонным прокурором.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

Директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук ранее заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром». 

Смотрите также
20.05.2024 16:523 Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению. 

Смотрите также
21.05.2024 09:273 Сергей Грахов: «СпецТрансКому» и «Экопрому» настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснил, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности. 

Смотрите также
21.05.2024 12:333 Александр Киселев: «Экопром» никогда не занимался финансовым шантажом и не ставил ультиматумы

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

Смотрите также
15.05.2024 10:159 Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями. 

Смотрите также
23.04.2024 12:455 Региональный парламент рекомендовал сменить оператора по обращению с ТКО в Псковской области 

Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области. 

Смотрите также
22.05.2024 11:213 Михаил Ведерников: Планируем разрывать соглашение с региональным оператором в сфере обращения с ТКО

Смотрите также
22.05.2024 16:385 «Отдельная боль»

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы вывозом мусора?
В опросе приняло участие 103 человека
Сюжет: Мусорный коллапс в Пскове: причины и последствия Еще одно уголовное дело возбудили в отношении «Экопрома» В отношении «Экопрома» возбудили дело из-за работы без лицензии Михаил Ведерников обсудил проблему вывоза ТКО с директором Российского экологического оператора Андрей Папчук: Порховский мусорный полигон превратится в огромною гору Местные операторы по вывозу ТКО в Псковской области уничтожены — Андрей Папчук Андрей Папчук назвал большую ошибку при реализации «мусорной реформы» в Псковской области «Кузница»: Что не так с мусорной реформой? ВИДЕО В графике строительства экотехнопарка есть просадки - Сергей Грахов Сергей Грахов: Я расцениваю действия «Спецтранскома» как шантаж Сергей Грахов: ТКО в Псковской области вывозят по аварийной схеме «Беседка»: «Мусорный разрыв» в Псковской области – каким будет переходный период в сфере ТКО? ВИДЕО Сергей Пайст: Регоператором по обращению с ТКО должна быть организация с государственным участием Антон Минаков: Проблема мусора актуальна для многих регионов России «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о мусорной реформе «Отдельная боль» В ситуации с ТКО в Псковской области надо действовать решительно — Валентина Матвиенко Михаил Ведерников: Планируем разрывать соглашение с региональным оператором в сфере обращения с ТКО Александр Киселев: «Экопром» никогда не занимался финансовым шантажом и не ставил ультиматумы Сергей Грахов: «СпецТрансКому» и «Экопрому» настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс Александр Братчиков о предложении сменить регоператора по обращению с ТКО Вопрос обращения с ТКО в Псковской области требует кардинальных мер – Алексей Севастьянов Александр Котов о смене регоператора и создании новых населенных пунктов Ветки и покрышки с контейнерной площадки должна вывозить «управляйка» – Сергей Грахов Региональный парламент рекомендовал сменить оператора по обращению с ТКО в Псковской области Александр Котов: Ситуация с вывозом ТКО кардинально не улучшилась Сергей Грахов: С псковской городской свалкой вопрос закрыт Услугу по вывозу ТКО оказывают в 2700 населенных пунктах Псковской области С обсуждения темы обращения с ТКО начнётся очередная сессия Собрания 23 апреля Псковский «Экопром» оштрафовали за невывоз мусора в новогодние праздники Антимонопольное дело возбудили в отношении регоператора по обращению с ТКО Сергей Грахов: Массовых завалов мусора в Пскове уже нет О разборе и вывозе мусорных завалов проинформировал Михаил Ведерников В начале 6-го года мусорной реформы Александр Братчиков о расширении полномочий власти в сфере обращения с отходами Александр Братчиков о парламентском часе на тему вывоза мусора: Март – это одна из контрольных надсечек Мусорный коллапс в Пскове и его последствия Псковская прокуратура выявила нарушения в работе регоператора по обращению с ТКО Александр Котов: Важно своевременно и качественно провести работы по строительству экотехнопарка Региональные полномочия в сфере обращения с отходами расширили в Псковской области Вопрос взаимодействия регионального оператора и полигона в Острове поднял Андрей Михайлов Вопрос о смене регоператора по обращению с ТКО преждевременен – Сергей Грахов Возможно ли сделать оператора по вывозу мусора государственным предприятием, уточнил Олег Брячак Псковский «Экопром» месяц не мог вывозить крупногабаритный мусор — Александр Киселев Александр Грацкий: Ситуация с мусором в Пскове нормализуется Александр Киселев: Филиал «Экопрома» приносит извинения псковичам за «мусорный коллапс» Игорь Шатурный: Срочные изменения в закон об отходах потребовались для ускорения реагирования Расширение региональных полномочий в сфере обращения с ТКО обсудил бюджетный комитет Собрания Сергей Грахов: Новый законопроект создаст больше механизмов для контроля за деятельностью в сфере обращения с отходами Виктор Мусатов: Исполнительные органы получат необходимые механизмы для обеспечения эффективной деятельности в сфере ТКО Антимонопольная служба даст оценку проблеме с вывоза мусора в Пскове На внеочередную сессию с одним вопросом соберутся депутаты областного Собрания 16 января «Превратили все в помойку» Борис Елкин о проблемах с вывозом мусора: Необходимо предпринимать меры административного воздействия Игорь Шатурный о вывозе мусора в Пскове: Коллапс, завалены практически все баки Сергей Грахов: Ситуация с вывозом отходов в Пскове - это безобразие Псковский губернатор: Кто не умеет вывозить ТКО нормально — в регионе работать не будет Михаил Ведерников: Мусорщики устроили саботаж на новогодних выходных Крупногабаритный мусор в Пскове не вывозят с октября — природоохранный прокурор Сергей Грахов: Мусоровозы «Экопрома» не пускали на территорию сортировочного комплекса Михаил Ведерников: Работе по вывозу мусора в новогодние праздники дадут жесткую оценку Водители «Экопрома» стоят в многочасовой очереди, чтобы выгрузить ТКО. ВИДЕО
28.05.2024, 17:350 Более 500 семей в Псковской области направили средства маткапитала на образование детей с начала 2024 года 28.05.2024, 17:280 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 мая 28.05.2024, 17:100 Еще одно уголовное дело возбудили в отношении «Экопрома» 28.05.2024, 17:030 Константин Болотин и исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения обсудили проблемы водоотведения в Псковской области
28.05.2024, 17:000 Псковские промышленники получат связь в непроходимых условиях 28.05.2024, 16:560 Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке наставничества 28.05.2024, 16:550 Арендатор морга в Гдове выплатит районной больнице свыше 300 тысяч рублей 28.05.2024, 16:520 Около 10 тысяч цветов высадили в Острове
28.05.2024, 16:470 Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Пскове и Великих Луках 28.05.2024, 16:400 Почти 50 регионов подвержены лесным пожарам в июне, в их числе Псковская область 28.05.2024, 16:280 Житель Псковского района забрал телефон с крыльца и получил условный срок 28.05.2024, 16:260 И на старуху бывает пруха: как псковская пенсионерка стала знаменитым живописцем
28.05.2024, 16:230 Корова погибла в Пушкиногорском районе из-за атаки мошек 28.05.2024, 16:171 Евгений Васильев о новом фонтане, встречах с избирателями и ремонте улицы Розы Люксембург 28.05.2024, 16:160 Грозу и жару до +30 градусов прогнозируют в Псковской области 29 мая 28.05.2024, 16:100 «Гонки по вертикали»: полное безобразие, идеальный шторм и политический штиль
28.05.2024, 16:080 Три студентки борются за звание «Студент года» в финале конкурса в Великих Луках 28.05.2024, 15:540 Квест «Лукоморье существует?» пройдет в Пушкинских Горах 28.05.2024, 15:520 Цены на черешню увеличились в несколько раз по сравнению с прошлым годом 28.05.2024, 15:421 В отношении «Экопрома» возбудили дело из-за работы без лицензии
28.05.2024, 15:410 «Кузница»: Что не так с мусорной реформой? ВИДЕО 28.05.2024, 15:400 ВелоПсков: быть или не быть 28.05.2024, 15:380 Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Псковской области упала почти на 30% 28.05.2024, 15:280 Чемпионы мира и Европы смогут поступать в спортивные вузы без экзаменов
28.05.2024, 15:260 «Дело вкуса»: Секрет популярности японской кухни, или Как «обрусели» суши. ВИДЕО 28.05.2024, 15:210 «Вылез один подберёзовик, и то усох»: псковские грибники жалуются на засуху 28.05.2024, 15:120 Около 1 800 случаев ОРВИ выявили за неделю в Псковской области 28.05.2024, 15:040 ГИБДД вновь переименована в Госавтоинспекцию
28.05.2024, 15:014 Фонтаносрач 28.05.2024, 15:001 Михаил Ведерников обсудил проблему вывоза ТКО с директором Российского экологического оператора 28.05.2024, 14:580 На полки псковских магазинов возвращаются литровые пакеты молока 28.05.2024, 14:470 Стартовал прием заявок на конкурс «КиноСТАРТ» на фестивале «Западные ворота»
28.05.2024, 14:380 В Невельском округе грузовик насмерть сбил велосипедиста. ФОТО 28.05.2024, 14:210 В новом курсе обществознания сохранятся ключевые темы 28.05.2024, 14:100 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о старте летнего сезона работы. ВИДЕО 28.05.2024, 13:561 Андрей Папчук: Порховский мусорный полигон превратится в огромную гору
28.05.2024, 13:550 Майские заморозки и импортозамещение: как справляются псковские сельскохозяйственники? 28.05.2024, 13:450 С бывшего депутата Госдумы Рашкина сняли судимость 28.05.2024, 13:372 Местные операторы по вывозу ТКО в Псковской области уничтожены — Андрей Папчук 28.05.2024, 13:360 Минцифры обсуждает введение платы за использование зарубежного софта компаниями РФ
28.05.2024, 13:340 Виртуальный оператор не влияет на качество связи для абонентов, заявил эксперт 28.05.2024, 13:301 Андрей Папчук назвал большую ошибку при реализации «мусорной реформы» в Псковской области 28.05.2024, 13:160 В Петербурге решившая позагорать девушка попала в реанимацию с ожогами 80% тела 28.05.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Что не так с мусорной реформой?
28.05.2024, 12:580 МегаФон внедрил цифровую платформу экомониторинга на крупном заводе по производству стали 28.05.2024, 12:480 Пьяный печерянин спалил дотла нежилой дом и ответил в суде 28.05.2024, 12:470 СДЭК восстановит выдачу отправлений не позднее 29 мая 28.05.2024, 12:430 В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
28.05.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Секрет популярности японской кухни, или Как «обрусели» суши 28.05.2024, 12:260 Более 50 тысяч человек в Псковской области прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года 28.05.2024, 12:220 Первая опора моста в виде большой арки появилась на Северном обходе Пскова 28.05.2024, 12:210 Осознать, понять и спеть
28.05.2024, 12:170 «Кузница»: Что не так с мусорной реформой? 28.05.2024, 12:160 Соблюдение прав жителей сельских территорий обсудил псковский омбудсмен на заседании в Дагестане 28.05.2024, 12:100 Рок-группа «Овощи» и «У театра» Екатерины Мигицко выступят на фестивале в Пскове 28.05.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Евгением Васильевым
28.05.2024, 11:510 Более 6 млн рублей выманили мошенники у жителей Псковской области 28.05.2024, 11:481 НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ 28.05.2024, 11:430 «Дело вкуса»: Секрет популярности японской кухни, или Как «обрусели» суши 28.05.2024, 11:370 Средняя зарплата педагогов в Псковской области оказалась самой низкой в СЗФО
28.05.2024, 11:230 Торжественное закрытие школы реставраторов прошло в Печорах  28.05.2024, 11:120 Проект реставрации псковской церкви из списка ЮНЕСКО обсудят в Минкульте 28.05.2024, 10:550 «Рейтингомер»: новое «дело Грацкого», крайний за мусорный коллапс и декольтированная политреклама. ВИДЕО 28.05.2024, 10:510 В Псковской области ввели запрет на посещение лесов
28.05.2024, 10:402 Средняя зарплата врачей в Псковской области оказалась самой низкой в СЗФО 28.05.2024, 10:350 С отчётом о работе правительства выступит перед депутатами Михаил Ведерников 5 июня 28.05.2024, 10:350 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о старте летнего сезона на территории округа №6 28.05.2024, 10:340 Псковская «инфекционка» пыталась закупить отсутствующее на рынке оборудование
28.05.2024, 10:270 Хрустики и лишние дети 28.05.2024, 10:220 Садовый дом сгорел в Невельском округе из-за короткого замыкания 28.05.2024, 10:100 Круглый стол проведут в честь 30-летия Великолукской олимпийской академии 28.05.2024, 10:030 Названа средняя зарплата филолога в Псковской области
28.05.2024, 09:440 Минометную мину обнаружили в Великолукском районе 28.05.2024, 09:332 Кабмин поддержал проект о порядке оборота книг иноагентов 28.05.2024, 09:260 Учения десантников начнутся в Псковском районе с 1 июня 28.05.2024, 09:150 Китайский производитель сотового оборудования выходит на российский рынок
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru