ЖКХ

Еще одно уголовное дело возбудили в отношении «Экопрома»

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 6 апреля по 21 мая региональный оператор по вывозу и утилизации бытовых отходов несвоевременно производил вывоз мусора на территории города Пскова, что ввиду высоких среднесуточных температур создавало опасность для жизни и здоровья граждан ввиду неблагоприятной экологической обстановки и возможной опасности возникновения заболеваний.

Уголовное дело возбудили следователи СК России по материалам, предоставленным Псковским природоохранным межрайонным прокурором.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

Директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук ранее заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром».

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснил, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.