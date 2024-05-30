Общество

Ярмарку трудоустройства для молодежи в Пскове посетили около 560 юношей и девушек

Ярмарка трудоустройства для молодежи прошла в четверг, 30 мая, в Пскове, на базе городского кадрового центра «Работа России». Ее посетили около 560 юношей и девушек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Участников ярмарки встретили представители 34 работодателей, которые представили почти 290 вакансий для постоянной и сезонной занятости. Это различные организации, где рассматривают трудоустройство как несовершеннолетних, так и молодых специалистов — промышленные предприятия, медицинские учреждения, организации сферы туризма и гостеприимства, сельхозпредприятия и другие.

«Еще 15 работодателей готовы были принять участие в ярмарке трудоустройства молодежи очно, но не позволил размер площадки. Это говорит о высоком интересе со стороны предприятий к молодым людям. Стоит отметить, что за поиском работы подростки и молодые специалисты могут обратиться в любой другой рабочий день в любой кадровый центр региона или в Молодежный кадровый центр», — отметила директор областного Центра занятости населения Олеся Сергеева.

На площадке кадрового центра состоялись десятки экспресс-собеседований, около 300 соискателей оставили свои данные работодателям для дальнейших контактов, в их числе около 100 несовершеннолетних, почти 150 студентов, около 50 выпускников учебных учреждений.

На площадке с соискателями адресно работали кадровые консультанты, которые не только сопровождали молодежь до работодателей, но и проводили профориентационные тестирования, помогали оформить резюме на портале «Работа России».

Перед ярмаркой трудоустройства состоялся круглый стол «Клуба работодателей», в котором приняли участие директор областного Центра занятости населения Олеся Сергеева, детский омбудсмен региона Наталия Соколова, кадровые консультанты, представители городских молодежных организаций. Здесь участники обсудили вопросы взаимодействия работодателей с молодежью в рамках рабочих отношений, а также юридические аспекты трудоустройства подростков.

Отметим, что организатором ярмарки выступило отделение областного Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району.

Площадка кадрового центра «Работа России», которая приняла мероприятие, ранее прошла модернизацию по нацпроекту «Демография». В настоящее время, благодаря президентскому нацпроекту, проходит масштабная комплексная модернизация всей службы занятости Псковской области. Это не только ремонт кадровых центров, но и развитие клиентоцентричности, организация адресной работы как с соискателями, так и с работодателями.