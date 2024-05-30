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Общество

Для людей и машин: депутат гордумы помогает псковичам решать вопросы благоустройства дворов

31.05.2024 11:18|ПсковКомментариев: 0

Ремонт дворов, организация парковки, оборудование детских площадок - вопросы, которые можно и нужно решать. Но для этого одного желания мало - нужна активность жителей, неравнодушие депутата к проблемам округа и постоянный конструктивный диалог с городскими властями. Округу №9 в этом смысле повезло: проблемы не замалчиваются, а озвучиваются при участии своего депутата. И многие из них решаются, иногда даже в сиюминутном режиме. А в активности жителей смог убедиться обозреватель Псковской Ленты Новостей, который побывал на контрольном выезде на округ депутата Псковской городской Думы Юлии Пожидаевой.

 

Начать с парковки

На территории между домами 48 и 52 по ул. Юбилейной и 61 по Рижскому проспекту депутата и представителей городской администрации уже ждали активисты из числа жильцов этих домов. Другие жители тоже не проходили равнодушно мимо, задавали вопросы, высказывали свое мнение.

Проблем на этом участке несколько. Во-первых, пешеходная зона вдоль одного из домов используется для проезда автомобилей. «Наши дома построены в 1982 году. И за 22 года из пешеходной зоны сделали проезд», - пожаловалась одна из жительниц. «Мамы с колясками шарахаются от машин», - добавила другая.

Вторая проблема - необходимость организованной парковки. Личный транспорт жителям ставить совершенно негде, и машиноместа организованы на когда-то зеленой зоне, а сейчас - пустыре возле здания бывшей «Пятерочки». На этой территории жители предлагают сделать не стихийную, а полноценную парковку с асфальтовым покрытием.

«Если здесь сделать парковку, мы разгрузим эти дворы, - пояснила депутат Юлия Пожидаева. - Они в советское время строились, там очень узкие проезды. Машинам не разъехаться, соответственно, и машины там поставить негде. И это место единственное для организации общественной парковки».

Депутат также обратила внимание на то, что жители переживают за зеленые насаждения, которые находятся на краю пустыря. «Нам нужно сохранить деревья. Обратите внимание на это», - подтвердила ее слова из присутствующих на встрече женщин.

Но участники выезда пришли к выводу, что деревья по краю площадки не помешают обустройству парковки. Кроме того, есть различные варианты благоустройства, при которых корневая система зеленых насаждений не будет повреждена.

Также пока решено было не перекрывать проезд автотранспорту на участке для пешеходов: «Начать надо с парковки, а затем уже делать пешеходную зону».

Кроме того, был озвучен и вопрос необходимости сделать тротуар вдоль детского сада на Юбилейной, поскольку в дошкольные учреждения и школу №8 дети и взрослые вынуждены идти по проезжей части. Глава Пскова Борис Елкин обещал подумать над решением и этой проблемы.

Асфальт для «Пентагона»

Следующей точкой контрольного выезда стал так называемый «Пентагон» (здания там расположены в форме пятиугольника, как в американском оборонном ведомстве - прим. ред.) - дворовая территория возле домов 50 и 52а по ул. Коммунальной и 9, 9а по ул. Западной. Ремонт двора был начат в прошлом году. Половина дороги вдоль домов заасфальтирована, вторая часть - в ямах и рытвинах.

«Что рассказывать? Здесь один раз проедешь по кругу - и все станет ясно. Асфальт портится, здоровье рушится от езды по этим колдобинам. Сосед на велосипеде упал, чуть ногу не сломал. А заявка на ремонт у нас еще с 2019 года!» - рассказал один из жильцов.

«Так половину уже сделали, - заметил Борис Елкин. - Вторую половину в этом году попробуем».

Депутат Юлия Пожидаева пояснила, что контракт этого года был завершен в прошлом году. Теперь нужно изыскивать средства, чтобы еще часть этого двора сделать в этом году.

«Двор большой у вас. Мы стараемся найти средства, потому что суммы немаленькие. По кругу ремонт 20 млн стоит. На ту часть ушло 10 млн. К сожалению, стоимость всех материалов высокая. Будем думать, как доделать двор», - пояснил глава города.

Больше шансов на успех имеет решение вопроса обустройства детской площадки. Предыдущий игровой городок демонтировали, поскольку у него вышел срок эксплуатации, и он стал опасен для детей. Но уже есть новая площадка, и городские власти готовы ее установить.

«Мы готовы поставить детскую площадку. Есть даже спонсоры. Но необходимо согласие собственников жилья, что они возьмут ее на содержание. Поскольку это территория многоквартирного дома, город не имеет права тратить средства на её обслуживание. Мы считали: это небольшие деньги. У нас есть законодательный механизм, чтобы поставить площадку, но содержать мы не можем. Поэтому важно собрать подписи», - пояснил Борис Елкин.

Глава города порекомендовал жильцам организовать собрание собственников и решить этот вопрос.

Кроме того, жители обсудили возможность сменить управляющую компанию, поскольку недовольны уборкой двора: «Шесть лет назад двор был цветущим. Были дворники. Сейчас другой формат уборки двора: раз в неделю двое сотрудников с пакетиками собирают мусор. С метлами, как раньше, никого нет».

«Управляющая компания - это лица, нанятые жителями дома. Поэтому нужно писать в надзорные органы. Или, если вы не удовлетворены их работой, закончить отношения с управляйкой и найти новую», - сказал глава города, отметив, что это право собственников.

«Ямы устраним»

Проблема последнего точки контрольного выезда - территории домов 37, 39, 41, 43 по ул. Народной - плохое состояние асфальтобетонного покрытия дворового проезда. Кроме того, нет дорожек для пешеходов, и жильцы вынуждены ходить по дороге.

«Тротуар просится в это место, чтобы не по проезжей части проходили люди, а по тротуару», - отметила Юлия Пожидаева.

Глава города отметил, что о проблеме не знал, но пообещал искать пути решения вопроса. «Понятно, что бюджетное планирование имеет определенный период, и сиюминутно это сделать не представляется возможным. Но здесь при въезде есть ямы, их мы в ближайшее время доделаем. Кроме того, в непосредственной близости отсюда выполняются работы по ремонту улицы Розы Люксембург: попросим подрядчика помочь местным жителям», - сказал он.

Подводя итоги выезда, и руководитель города, и депутат округа отметили необходимость решать проблему «пресловутого Пентагона». «Это знаменитый двор, где пять домов. Половину двора мы уже сделали в рамках муниципального бюджета. Сейчас прорабатывается вопрос долгосрочного контракта, чтобы доделать оставшуюся часть и закончить уже с этим двором», - сказал Борис Елкин.

Также, по его словам, участники контрольного выезда побывали и на других проблемных участках. «Будем совместно с депутатом по округу прорабатывать варианты решения. Понятно, что за один раз все сделать не получится. Но есть какие-то точечные решения, которые мы можем сиюминутно принять», - подчеркнул он.

Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева

Теги: #Гордума #депутат #округ
Источник: Псковская Лента Новостей
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