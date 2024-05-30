Общество

В Псковской области создали единый медицинский центр оказания помощи детям

Великолукская детская городская больница и Псковская областная психиатрическая больница № 2 в Великих Луках стали филиалами крупных областных медицинских учреждений. Соответствующие распоряжения правительства региона подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Объединение псковских и великолукских медицинских организаций проводится, чтобы привести оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения РФ. В структуру Детской областной клинической больницы в качестве филиала вошла Великолукская детская городская больница.

«Сегодня Великолукская детская городская больница, по сути, исполняет функции областного учреждения, так как помимо городского населения, обслуживает 9 районов южной части Псковской области. Не имея областного статуса, она не может реализовать свои функции качественно. Например, напрямую проводить телемедицинские консультации с федеральными центрами, лечить детей со сложными клиническими случаями, в больнице отсутствует полноценное отделение детской хирургии. Статус филиала Детской областной клинической больницы откроет новые возможности», — отметила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

В ходе рабочего визита в Великие Луки и.о. главного врача Детской областной клинической больницы Евгений Васильев на встрече с коллективом медучреждения сообщал, что в связи с объединением областная больница подстроится под пациентов из Великих Лук. Планируется, увеличить время работы консультативной поликлиники в Пскове до 20.00 для удобства жителей дальних районов. Также областные специалисты будут приезжать в южную столицу региона.

То же самое касается психиатрической и наркологической служб. Медучреждение стало филиалом Псковского клинического центра психиатрии и наркологии в качестве Великолукского филиала № 2. Объединение поможет выстроить преемственность, обеспечить единый подход в лечении пациентов по этим направлениям, объяснила руководитель профильного Комитета.

«Для пациентов ничего не меняется, все изменения направлены на приближение качественной и доступной медицинской помощи к людям», — заверила Марина Гаращенко.

Напомним, ранее в структуру ведущей организации региона — Псковскую областную клиническую больницу — в качестве филиалов вошли Псковская городская клиническая и Великолукская межрайонная больницы.