Общество

Алкоголь не будут продавать в Псковской области в ближайшую субботу

Алкоголь не будут продавать в Псковской области в субботу, 1 июня, в День защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

В соответствии с постановлением администрации Псковской области от 28 января 2015 года №29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области» (редакция от 30 августа 2023 года), не допускается розничная продажа алкогольной продукции 1 июня, в Международный день защиты детей, напомнили в администрации.

Помимо этого, алкоголь не будут продавать 29 июня, в День молодежи (в последнюю субботу июня).