Культура

Большой музейный праздник устроят в Пскове в День защиты детей

В День защиты детей, 1 июня, в Палатах у Сокольей башни Псковского музея-заповедника состоится большой музейный праздник для юных гостей и их родителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В рамках мероприятия с 11:00 до 14:00 на территории комплекса будут работать сразу несколько творческих мастерских и интерактивных площадок. Только в этот день всеми любимые программы будут доступны для гостей бесплатно:

Ратная застава – родители с детьми вместе обучатся ратному искусству, приемам и секретам боевого построения и игровые дуэли на тямбарах.

Крестьянские заботы – маленькие хозяйки смогут принять участие в увлекательной эстафете.

Науки – гости изучат старорусскую грамоту и старинную систему счета, мер и весов, а также напишут письмо, используя гусиные перья и чернила.

Псковская кухня – посетители смогут погрузиться в мир традиционный русской кухни, узнать о необычных рецептах и способах приготовления пищи.

По отдельной программе все желающие смогут посетить мастер-классы.

В рамках программы «Дорога ложка к обеду» семьи с детьми познакомятся с традициями, особенностями и сюжетами национальных русских орнаментов и создадут неповторимый авторский сувенир в технике росписи.

В ходе мастер-класса по ткачеству на дощечках и бердо посетители создадут браслет своими руками в интерьере русской избы в традиционной технике ткачества.

Сеансы мастер-классов: 11:00-12:00, 12:00-13:00.

Место проведения: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7).

Дополнительная информация и запись на мастер-классы: +78112331390 (добавочный 1).