Общество

Михаил Ведерников: Пока отстаём по показателю диспансеризации населения

Псковская область пока отстает по показателю диспансеризации населения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Если годом ранее план был выполнен менее чем на 50%, то в 2023 мы вышли на 64,5%. Тем не менее, это крайне низкий показатель», - сказал губернатор.

Для решения этой проблемы уже в текущем году приняты следующие меры:

– в Псковской городской поликлинике проведён ремонт, введено в эксплуатацию новое диагностические оборудование;

– медорганизации заключают договора с предприятиями по прохождению диспансеризации на рабочем месте;

– проводится информационная кампания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Но попрошу и помощи депутатов. Призываю вас при любой возможности напоминать жителям простой алгоритм: зайти на портал "Госуслуги", перейти в раздел "Здоровье", выбрать "Запись для прохождения профилактических медосмотров и диспансеризации" и записаться на ближайшее время. Это сделать очень просто и бесплатно. В тоже время это буквально может спасти жизнь – особенно сейчас, когда жара и духота дополнительно давят на сердце», - добавил Михаил Ведерников.