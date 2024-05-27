Общество

После прохождения диспансеризации с начала года почти у 400 псковичей выявили рак

54 000 людей прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в Псковской области за первые четыре месяца 2024 года. Почти у 52% пациентов, которые прошли диспансеризацию, выявлены заболевания системы кровообращения или риски их развития. У 392 человек выявили рак на ранней стадии, что кратно увеличивает шансы победить эту болезнь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Диспансеризация стала доступной и бесплатной благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и постоянно расширяется. В этот году появилась диспансеризация репродуктивного здоровья.

«Позаботьтесь о своём здоровье и обратитесь в ближайшую поликлинику или ФАП для прохождения диспансеризации. Записаться можно и через портал Госуслуги», - призвали в комитете.

В 2024 году бесплатную диспансеризацию вправе пройти те, кто родился в 1985, 1988, 1991 годах и так далее — до 2006 года включительно с шагом в три года. Начиная с 40 лет можно обследоваться ежегодно.

Ежегодно можно проходить профилактические осмотры независимо от возраста.