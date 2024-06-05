Общество

Ирину Белоногову назначили на должность мирового судьи участка №13 в Печорском округе

Поделитесь новостью с друзьями

Ирину Белоногову назначили на должность мирового судьи судебного участка №13 в Печорском муниципальном округе. Соответствующее решение депутаты поддержали на сессии областного Собрания 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Ранее Ирина Белоногова занимала должность мирового судьи судебного участка № 33 в границах административно-территориальной единицы «город Великие Луки».

Депутаты поддержали решение большинством голосов. «Желаем вам успешной работы и справедливого правосудия», - обратился к Ирине Белоноговой спикер регионального парламента Александр Котов.

Помимо этого, по результатам тайного голосования представителем общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области назначен Михаил Сорокин.

Напомним, восемь судей рекомендовали назначить на новые должности по итогам очередного заседания квалификационной коллегии судей Псковской области.