Восемь судей рекомендованы к назначению на новые посты в Псковской области

Очередное заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось 31 мая. На нем восемь судей рекомендовали назначить на новые должности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.
В ходе заседания получены следующие рекомендации:
на должность председателя Псковского районного суда рекомендована Ольга Захарова, заместитель председателя данного суда;
на должность судьи Псковского областного суда рекомендована Алена Тимаева, судья Псковского городского суда;
на должность судьи Великолукского городского суда рекомендована Александра Лобанова, мировой судья судебного участка №39 в границах административно-территориальной единицы «город Великие Луки»;
на должность судьи Псковского городского суда рекомендована Ольга Данилова, мировой судья судебного участка №8 в границах административно-территориальной единицы «Локнянский район»;
на должность судьи Псковского городского суда рекомендована Дарья Победимская, помощник судьи Псковского областного суда;
на должность судьи Псковского районного суда рекомендована Юлия Хавалджи, помощник судьи Псковского областного суда;
на должность мирового судьи судебного участка №22 в границах административно-территориальной единицы «город Остров и Островский район» на трехлетний срок полномочий рекомендован Артём Белоногов, заместитель прокурора Плюсского района прокуратуры Псковской области;
на должность мирового судьи судебного участка №28 в границах административно-территориальной единицы «город Псков» на неограниченный срок полномочий рекомендован Игорь Белкин, мировой судья судебного участка №28 в границах административно-территориальной единицы «город Псков».
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