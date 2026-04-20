 
Общество

Суд назначил псковской журналистке штраф за отсутствие плашки иноагента

Судья Псковского городского суда рассмотрел протокол об административном правонарушении в отношении журналистки Светланы Прокопьевой* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

В ходе судебного заседания установлено, что Светлана Прокопьева* разместила в интернете информацию без указания на то, что данная она распространена иностранным агентом, чем нарушила требования федерального закона от 14.07.2022 №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В судебное заседание Светлана Прокопьева* не явилась, защитник ее вину отрицал.

Суд назначил журналистке административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Светлана Прокопьева* уехала из России в марте 2022 года. 

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включена в реестр иностранных агентов 

