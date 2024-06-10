Общество

Рекорд по варке щавельного супа поставят на фестивале «Деревня» в Пустошкинском районе

Масштабный фестиваль русской культуры «Деревня» состоится в деревне Щукино Пустошкинского района 14 и 15 июня. Об этом сообщается в туристском информационном центре Псковской области.

«Псковская область гордится возможностью быть хозяином такого замечательного события, которое соберет и сплотит людей разных возрастов, профессий и интересов вместе. Уверен, что фестиваль "Деревня" уже с первого года своего существования станет ярким символом нашего региона и важным событием в культурной жизни Псковской земли. Ведь этот праздник объединяет все лучшее, что у нас есть: самобытные таланты мастеров, разнообразие культурного наследия края и захватывающую дух красоту природы! Я приглашаю всех в нашу "Деревню" — чтобы пережить яркий опыт погружения в русскую традиционную культуру и открыть её для себя по-новому. Это будет незабываемый праздник, который останется в сердцах каждого участника на долгие годы!» - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.





Проект объединит традиционные и современные формы искусства и развлечений:

зона торговли и ярмарки с фермерскими продуктами и местными производителями;

зона Лектория;

розыгрыши подарков и призов;

рекорд России по варке Щавелевого супа – и всеобщая дегустация;

картины на зданиях от художников со всей России;

мастер-классы для всей семьи,

шоу аэростатов, и лазерное шоу;

арт шествие в народных костюмах;

диджей-сет в поле и выступления молодых фолк-артистов.

За гастрономическую часть отвечает кулинарно-туристический проект «Вкусная Россия с КУХНЯ.РФ», который познакомит гостей фестиваля с богатыми традициями русской кухни – от крестьянской до современной ресторанной вариации блюд.

Информационный партнер — национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря мерам национального проекта путешествия по России становятся комфортными, безопасными и интересными.

Место проведения: Псковская область, Пустошкинский район, деревня Щукино.