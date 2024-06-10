Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе их данным

Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) остается уязвимым для взлома аккаунтов пользователей из-за низкого уровня защиты, особенно в веб-версии. О способах обезопасить свои данные рассказал руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.

Главное правило - не открывать ссылки из неизвестных источников. Даже если пишет знакомый человек, но в несвойственной ему манере, это повод насторожиться. Возможно, его аккаунт взломан и им «рулят» злоумышленники, предупредил аналитик. В такой ситуации лучше позвонить знакомому по сотовой связи и удостовериться, что сообщение написал именно он.

«Злоумышленники отправляют фишинговые ссылки, которые ведут на копию сайта WhatsApp и не только, предлагают указать данные для участия в розыгрыше или получения выгодного предложения. После ввода личных данных пользователь теряет доступ к аккаунту — он переходит к мошенникам», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Там злоумышленники узнают информацию о людях, с которыми общался бывший владелец, а потом пытаются их обмануть. Если в сообщениях хранились данные для входа в личный кабинет онлайн-банка, их используют для кражи средств.

Пользователи часто делятся в переписках информацией не только о себе, но и о своих родственниках, друзьях и знакомых. Многие обсуждают в мессенджере рабочие вопросы. Злоумышленники могут использовать эти данные для шантажа, отправки фишинговых ссылок или взлома других аккаунтов.

Защитить аккаунт в WhatsApp можно с помощью двухшаговой аутентификации: для входа на новом устройстве потребуется ввести дополнительный код, который придет на телефон. Этот код или пароль нельзя передавать другим людям.

Необходимо регулярно обновлять приложение, потому что в новых версиях устраняют уязвимости безопасности. На сим-карту лучше установить пин-код и запретить выдачу ее дубликата в офисе оператора связи. Следует регулярно проверять список привязанных устройств и удаляйте оттуда неизвестные; игнорировать звонки и сообщения с неизвестных номеров, даже если на аватаре пользователя символы госорганов – так мошенники пытаются обмануть, заключил Фомин.