Общество

40% опрошенных псковичей поддерживают увеличение МРОТ до 48% от медианной зарплаты

Инициативу об увеличении минимального размера оплаты труда до 48% от медианной зарплаты по стране поддержали 40% опрошенных, еще 40% заявили, что МРОТ следует увеличить больше. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

И только 6% считают, что его следует оставить на текущем уровне и заботиться о благосостоянии граждан иначе: «Лучше остановить рост цен и услуг ЖКХ, тогда не нужно повышать МРОТ».

48% от медианной зарплаты — это 22 тысячи рублей, немногим больше сегодняшнего МРОТ (19 242 руб.), поэтому поддерживающих инициативу всего 40%.

Женщины чаще поддерживают инициативу в нынешнем виде (47%), мужчины же чаще говорят о необходимости повышения в большем размере (также 47%).

Псковичи 45 лет и старше чаще одобряют повышение МРОТ до 48% от медианы зарплат. Опрошенные до 34 лет чаще считают такой размер прибавки недостаточным.

Больше всего же тех, кто выступает за значительное увеличение МРОТ, среди горожан, чей ежемесячный доход составляет от 100 тысяч рублей (53%).