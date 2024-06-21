Общество

Владеющая псковским аэропортом компания попала под санкции Евросоюза

Европейский союз включил в санкционный список авиакомпанию «Уральские авиалинии» и аэропортовый холдинг «Новапорт». Об этом говорится в постановлении, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

«Новапорт» включен в список, поскольку аэропорты холдинга используются российской военной авиацией, утверждается в журнале ЕС, а также из-за обслуживания рейса Псков-Симферополь.

«Уральские авиалинии» включены в санкционный список на оснований того, что компания «обеспечивает логистическую поддержку» российских войск, в том числе «перевозкой личного состава в направлении зоны боевых действий во время мобилизации». Более того, в документе отмечается, что авиакомпания внедрила специальные условия для продажи билетов в интересах Минобороны, пишет ТАСС.

Напомним, компания «Новапорт холдинг» в 2022 году стала владельцем 74% ООО «Псковский международный аэропорт "Княгиня Ольга"».