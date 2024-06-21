Общество

Билайн улучшил связь в одном из древнейших русских городов

Сотовый оператор Билайн обеспечил быстрым мобильным интернетом один из первых городов Древней Руси Изборск, ныне деревня в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Билайн перед началом сезона отпусков провел масштабную работу по улучшению связи в малых населенных пунктах Псковской области. В некоторых из них мобильный интернет оператора появился впервые, в том числе в Изборске. Это значит, что местные жители получили быстрый доступ к любимым фильмам, музыке, приложениям, они могут учиться и работать удаленно. А у туристов получится моментально загружать контент в соцсети и делиться впечатлениями с близкими в мессенджерах.

«Все мы знаем, что отсутствие мобильного интернета может омрачить путешествие. Поэтому в преддверии летнего сезона билайн улучшил качество связи в Изборске, построив новую базовую станцию. Благодаря появившемуся 4G туристы всегда будут на связи с родственниками, смогут делиться кадрами из крепости прямо на месте. Комфорт и безопасность местных жителей тоже повышаются с наличием мобильного интернета. 4G открывает им доступ к информации, различным государственным и банковским сервисам, онлайн-магазинам. В планах у билайна дальнейшая модернизация связи в области и расширение покрытия на отдаленные и малонаселенные пункты», – заявил директор Псковского отделения билайна Иван Сапко.

Первое упоминание Изборска датируется 862 годом. А известная каменная крепость, возведенная еще в ХIV веке, − одна из древних хорошо сохранившихся крепостей на северо-западе страны. Изборск ежегодно посещают толпы туристов. Постоянный поток желающих узнать об истоках русской государственности и красивый природный ландшафт стали причиной, по которой Изборск включили в список самых живописных деревень России.