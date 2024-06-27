Общество

В Госдуме предложили отменить госпошлину на заключение брака

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением отменить госпошлину на заключение брака.

«В этой связи прошу вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть целесообразность инициативы дополнить проект поправок правительства Российской Федерации ко второму чтению законопроекта № 639663–8 дополнить положением о снижении размера государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей», - приводит текст обращения РИА Новости.

Автор обращения, ссылаясь на СМИ, добавил, что появилась информация о проекте поправок правительства ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы. Предлагается увеличить пошлины за расторжение брака с 650 рублей до 5000 рублей.

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«Соответственно, снижение пошлины за регистрацию брака до 0 рублей при увеличении пошлины на развод до 5000 рублей не повлечет выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ», - отметил парламентарий.

Ранее Даванков направил на отзыв в правительство законопроект об отмене госпошлин за заключение брака. Законопроектом также предлагалось повысить госпошлину за разводы - с 650 рублей до 1200 рублей, что компенсирует выпадающие доходы при отмене пошлины за регистрацию брака.