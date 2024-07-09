Общество

Псковичам предложили заменить пакет на экосумку в «Империале»

Жителям и гостям Пскова предложили заменить пакет на экосумку в гипермаркете «Империал» 12 июля. В рамках экологической акции «Замени пакет на экосумку» участники акции становились обладателями экосумки из переработанного пластика взамен своих пластиковых вещей.

Псковичи сдавали пластиковые зубные щётки, пакеты, бутылки, крышки и другие неэкологичные предметы быта. Как Псковской Ленте Новостей сообщила организатор экологической акции Арина Сутугина, впоследствии принятые вещи из пластика будут переработаны или станут материалом для арт-объекта.

«Акция создана с целью формирования экологичного мышления населения, а также увеличения числа эковолонтёров в регионе», - добавила Арина Сутугина.

Мероприятие приурочено к Неделе отказа от одноразовых пакетов, объявленной всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» с 3 по 17 июля.

Сдать предметы из пластика можно в «Экоцентр» по адресу: улица Набережная реки Великой, дом №6, офис №8. Приём осуществляется круглый год.