Общество

Отчет главы Великих Лук за 2023 год заслушают депутаты гордумы 26 июля

Очередное 19-е заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится 26 июля в 10.00 в зале заседаний администрации города Великие Луки на площади Ленина, 1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

Депутаты заслушают отчет о деятельности главы города Великие Луки за 2023 год и внесут изменения в порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Великие Луки» и в положение о порядке присвоения названий и переименования улиц города Великие Луки.

Также они рассмотрят вопрос о результатах газификации города Великие Луки за 2021-2023 годы и перспективах на 2024-2026 годы, утвердят прогнозный план приватизации муниципального имущества города Великие Луки на 2025-2027 годы и положение о порядке предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования и рассмотрят другие вопросы повестки.