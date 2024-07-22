Общество

Россия не поедет на первую Олимпиаду по киберспорту

Российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе, сообщили в Федерации компьютерного спорта России.

Международный олимпийский комитет (МОК) официально приравнял компьютерные игры к спорту и 24 июля сообщил, что первая киберолимпиада состоится в Саудовской Аравии в 2025 году. Сейчас Россия не может участвовать в спортивных соревнованиях, организованных Международным олимпийским комитетом или континентальными ассоциациями национальных олимпийских комитетов других стран.

«Конечно, если Россия будет приглашена, мы с большим энтузиазмом примем участие. Но если коллеги пригласят нас выступить под нейтральным флагом, то на такие условия мы не согласимся», — сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Там также сообщили, что поддерживают любую популяризацию киберспорта, но ранее в МОК говорили о готовности включить в Олимпиаду только симуляторы традиционных видов спорта. При этом наиболее популярные в мире Dota 2 или Counter-Strike коллеги из МОК даже не рассматривали.

Участие спортсменов сборной команды РФ на первых Олимпийских киберспортивных играх в 2025 году маловероятно, пишут «Известия».

«Однако, вполне возможно, что МОК в преддверии их открытия анонсирует возможность выступления индивидуальных спортсменов с российскими паспортами в нейтральном статусе», —, сказал директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов.