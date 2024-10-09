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16-летняя пассажирка Lexus на псковских номерах погибла в ДТП в Петербурге

Несовершеннолетняя девушка погибла в дорожно-транспортном происшествии вечером 9 октября на дамбе в Петродворцовом районе Петербурга. ДТП произошло около 22:40 на 116-м километре внутреннего кольца КАД, после развязки в районе Бронки.

По предварительной версии, 21-летний водитель автомобиля Lexus IS200 не справился с управлением и врезался в правый отбойник. Погибла пассажирка — 16-летняя петербурженка. Ещё одна девушка в больнице. Водитель от госпитализации отказался, пишет «Фонтанка».

Про водителя известно, что его стаж вождения начался 3 октября этого года. К административной ответственности за нарушения ПДД он пока не привлекался. «Лексус» — с псковскими номерами, с сентября этого года он числится архивным, до этого принадлежал 23-летнему мужчине.