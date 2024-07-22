Общество

Больше трети россиян принимали решение об отказе от работы по просьбе партнера

Более трети россиян хотя бы раз отказывались от рабочего предложения, если партнер был против. Такие данные аналитики проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» получили в ходе исследования для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

32,9% всегда советуются с партнером при поиске работы. 17,2% считают, что карьера — личное дело каждого. 12,6% советуются по вакансии только в том случае, если потенциальная работа существенно изменит жизненный уклад.

При поиске работы россияне обсуждают с партнерами (вопрос подразумевал множественный выбор) график — 44,1%, уровень зарплаты — 38,4%, соцпакет — 31,3%, местоположение — 27,8%, условия работы — 19,6%, функциональные обязанности — 11,2%, возможные командировки — 8,9%.

37,6% россиян отказывались от трудоустройства, если партнер был против. Игнорировали мнение и устраивались на интересующее место работы 12,4%, пишет «Газета.Ru».

«Во главу угла при поиске работы соискатели ставят социальный комфорт и — при наличии отношений — комфорт партнера. Это крайне важно, потому во многом обеспечивает психоэмоциональное благополучие, позволяет получить поддержку семьи и дополнительную уверенность, что в конечном счете зачастую спасает от излишней рабочей усталости и выгорания», — прокомментировала Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».