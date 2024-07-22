Общество

Четыре псковские школьницы прошли в финал всероссийского конкурса лекторов

Четыре школьницы из Псковской области прошли в финал всероссийского конкурса лекторов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

В отборе участвовали 5250 подростков из всех регионов России, из них 97 из Псковской области. Финалисты поедут учиться публичным выступлениям в международный детский центр «Артек» с 25 сентября по 16 октября и получат шанс стать лектором платформы.

Кристина Павлова из школы №23 Пскова — заместитель Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области. В конкурсе она участвует с лекцией «Значимость юриспруденции для несовершеннолетних».

Варвара Токмакова, ученица Псковского технического лицея, любит путешествовать, и особенную связь чувствует с Санкт-Петербургом. В своей лекции о блокадном Ленинграде участница рассказала о героическом подвиге города и его жителей и проанализировала быт петербуржцев. Варвара хочет стать лектором общества «Знание», чтобы делиться накопленными знаниями.

Ирина Степанова из лицея №4 города Псков играет в КВН и проводит развлекательные мероприятия для школьников. Она увлекается юриспруденцией и разработала лекцию «Подработка несовершеннолетних: работодатели-обманщики и как их избежать».

Учащаяся Ольга Орлова из Пскова окончила музыкальную школу и дошла до финала региональной лиги дебатов. В рамках Знание.Лектор она рассказывает о значении искусства в жизни человека.

Самыми популярными тематиками у юных лекторов по стране стали: «Культура и искусство» (921 заявка), «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность» (898 заявок), «История и сохранение исторической памяти» (783 заявки). Лекции читают выпускники художественных и музыкальных школ, активисты школьных медиацентров, экскурсоводы и краеведы. Каждый пятый участник номинации «Школьники» — из новых регионов.