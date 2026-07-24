Солистка «Миража» отсудила у основателя группы восемь миллионов рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной к композитору и основателю коллектива Андрею Литягину о защите авторских прав и взыскал более восьми миллионов рублей компенсации, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Фото: «РИА Новости» / Екатерина Чеснокова

Как установил суд, Суханкина является исполнителем музыкальных произведений, записанных на фонограммы и выпущенных под наименованием группы «Мираж». Истцу стало известно, что Андрей Литягин — один из авторов исполненных ею произведений — распоряжается исключительным правом на них. Об этом Маргарита Суханкина узнала осенью 2023 года из материалов судебного дела, где она и Андрей Литягин были привлечены в качестве третьих лиц.

«Суд запретил Андрею Литягину распоряжаться исключительными правами Маргариты Суханкиной на совместное исполнение произведений и постановил взыскать в пользу певицы компенсацию в размере более восьми миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, Андрею Литягину запретили распоряжаться исключительным правом Маргариты Суханкиной на совместное исполнение 29 музыкальных произведений, опубликованных под именем группы «Мираж», в том числе таких хитов, как «1000 звезд», «Мерцает ночь», «Звезды молчат», «Я больше не прошу» и «Музыка нас связала».

Группа «Мираж» — советская и российская музыкальная группа, основанная в 1986 году композитором и клавишником Андреем Литягиным. Первой солисткой группы стала Маргарита Суханкина, записавшая три первых хита коллектива — «Звезды нас ждут», «Видео» и «Эта ночь», пишет «РИА Новости».