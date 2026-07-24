Медуслуги в частных клиниках за год подорожали почти на 20%

По итогам января – июня 2026 года средняя цена первичной консультации узкопрофильного врача в частном медучреждении достигла 1658 рублей, что на 19% больше, чем за тот же период годом ранее, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата. Темп роста более чем в четыре раза превышает общий уровень инфляции за первое полугодие, составивший 4,19%.

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Подорожание затронуло и другие востребованные услуги. Стоимость ультразвукового исследования (УЗИ) увеличилась на 16%, до 2073 рублей, физиотерапевтических процедур — на 15%, до 341 рубля, а общего анализа крови — на 12%, до 610 рублей.

Увеличение цен подтверждают данные фискального оператора «Платформа ОФД». По итогам первого полугодия, по его данным, средний чек в коммерческих клиниках вырос на 10% в годовом выражении, до 5424 рублей. При этом количество оплаченных медицинских услуг сократилось на 5%, тогда как годом ранее, напротив, увеличилось на 8%.

Рост цен носит общеотраслевой характер, подтвердил совладелец холдинга «Инвитро» Роман Мирончик. По его словам, главным фактором остается увеличение себестоимости медицинских услуг. Наиболее заметное влияние оказывает рост фонда оплаты труда, вызванный дефицитом врачей и среднего медицинского персонала, рассказал он.

Причиной ускоренного роста цен стало не только увеличение издержек, но и изменение финансовой модели работы частной медицины, рассказал топ-менеджер крупной фармацевтической компании, развивающей сеть медицинских центров. По его словам, если раньше клиники старались компенсировать рост затрат за счет собственной прибыли, то теперь все чаще вынуждены переносить дополнительные расходы в стоимость услуг.