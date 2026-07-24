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В России запретили учитывать добрачные доходы при назначении единого пособия

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Доходы мужа или жены, полученные до свадьбы, нельзя учитывать при назначении единого пособия на детей. Такой вывод следует из июльского обзора практики Верховного суда.

Поводом стало дело женщины, которой отказали в выплате после того, как Соцфонд учел заработок ее супруга за период до регистрации брака. Из-за этого среднедушевой доход семьи на бумаге оказался выше прожиточного минимума.

Верховный суд признал такой расчет незаконным. По Семейному кодексу супруг становится членом семьи только с момента регистрации брака, поэтому его предыдущие доходы не должны влиять на оценку нуждаемости.

Эксперты полагают, что новая практика потенциально может затрагивать 50–100 тысяч семей в год. Тем, кто уже получил отказ по этой причине, рекомендуют запросить подробный расчет и подать заявление о пересмотре решения. Если ведомство откажет повторно, его можно оспорить в суде или прокуратуре.

Вернуть выплаты за прошлые месяцы также возможно, если семья докажет, что на момент обращения соответствовала всем условиям, пишут «Известия».

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