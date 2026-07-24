В РФ предложили метод печати микросхем для насекомых-киборгов с ИИ

Исследователи из НИЯУ МИФИ методами компьютерного моделирования изучили свойства диамана — материала, который состоит из двух слоев графена, соединенных прочными химическими связями.

Изображение сгенерировано нейросетью

В зависимости от обработки он может выступать либо в качестве проводника, либо в качестве изолятора. В перспективе эти свойства позволят «печатать» на диамане электронные схемы с размерами до нанометров.

«Смысл в том, что мы работаем с двумерным материалом. Такие тонкие структуры можно в гораздо большем количестве, чем традиционные микросхемы, уместить в одном устройстве. Это даст выигрыш в скорости, быстродействии и производительности. Таким образом, разработка будет полезна везде, где востребованы сверхбыстрые вычисления», — сообщил руководитель лаборатории 2D-наноматериалов в электронике, фотонике и спинтронике НИЯУ МИФИ профессор Константин Катин.

При этом, поскольку углерод — основа органики, такую электронику можно интегрировать с живыми тканями. Например, для создания наноинтерфейсов, которые позволят управлять действиями насекомых.

Такие технологии могут лечь в основу создания насекомых-киборгов — живых существ со встроенными электронными компонентами — сенсорами, камерами и процессорами с ИИ-алгоритмами. Эти «живые дроны» смогут, к примеру, исследовать труднодоступные объекты (завалы, руины, шахты и тому подобное) для научных изысканий, экомониторинга, разведки и других задач, пишут «Известия».