 
Общество

В РФ предложили метод печати микросхем для насекомых-киборгов с ИИ

0

Исследователи из НИЯУ МИФИ методами компьютерного моделирования изучили свойства диамана — материала, который состоит из двух слоев графена, соединенных прочными химическими связями.

Изображение сгенерировано нейросетью

В зависимости от обработки он может выступать либо в качестве проводника, либо в качестве изолятора. В перспективе эти свойства позволят «печатать» на диамане электронные схемы с размерами до нанометров.

«Смысл в том, что мы работаем с двумерным материалом. Такие тонкие структуры можно в гораздо большем количестве, чем традиционные микросхемы, уместить в одном устройстве. Это даст выигрыш в скорости, быстродействии и производительности. Таким образом, разработка будет полезна везде, где востребованы сверхбыстрые вычисления», — сообщил руководитель лаборатории 2D-наноматериалов в электронике, фотонике и спинтронике НИЯУ МИФИ профессор Константин Катин.

При этом, поскольку углерод — основа органики, такую электронику можно интегрировать с живыми тканями. Например, для создания наноинтерфейсов, которые позволят управлять действиями насекомых.

Такие технологии могут лечь в основу создания насекомых-киборгов — живых существ со встроенными электронными компонентами — сенсорами, камерами и процессорами с ИИ-алгоритмами. Эти «живые дроны» смогут, к примеру, исследовать труднодоступные объекты (завалы, руины, шахты и тому подобное) для научных изысканий, экомониторинга, разведки и других задач, пишут «Известия».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026