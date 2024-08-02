Общество

Сбор средств на портфели для детей из нуждающихся семей проводят в Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда запустило сбор средств на подготовку детей из нуждающихся семей к школе. Сбор проходит в рамках традиционной благотворительной акции «Здравствуй, школа!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили координаторы акции.

Фотографии: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Акция проводится на платформе Planeta.ru. Всего необходимо собрать 123 080 рублей, чтобы 50 детей из одного района области в преддверии 1 сентября получили новые рюкзаки и полный комплект школьных принадлежностей. Сейчас собрано лишь 3% от необходимой суммы. Сотрудники детского фонда не теряют надежды помочь как можно большему количеству ребят отправиться в школу с полным комплектом школьных принадлежностей.

«В свой первый школьный день первоклассники заметно волнуются, ведь начинается новый этап в их жизни. А младшеклассники за каникулы зарядились энергией и готовы покорять новые учебные вершины. Мы очень хотим, чтобы День знаний стал для них настоящим праздником и был наполнен только радостными эмоциями и впечатлениями», – добавили в фонде.

Отметим, ранее детский фонд уже успешно использовал краудфандинговую площадку для сбора пожертвований. Пользователи со всей страны поддерживали благотворительную акцию. Благодаря их участию в 2017 году 100 детей из отдалённых районов Псковской области пошли в школу с новыми рюкзаками, а в 2018 году – 50 ребят сели за парты с необходимыми канцелярскими товарами.

Сумма пожертвования любая. Справки по телефону: 8-911-697-68-45.