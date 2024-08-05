Общество

Сотрудники СИЗО-1 в Пскове стали донорами крови

В добровольческой акции по сдаче донорской крови приняли участие сотрудники следственного изолятора города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Личный состав СИЗО-1 стал организатором добровольческой акции по сдаче донорской крови. В этом году это уже не первый визит представителей учреждения на областную станцию переливания крови.

Первым этапом потенциальные доноры прошли подробное анкетирование и медосмотр, включающий замеры температуры тела, артериального давления, а также исследование на группу крови и уровень гемоглобина. К процедуре сдачи были допущены все сотрудники.

Данная благотворительная акция для коллектива учреждения – традиция. Многие из пришедших уже имеют опыт донорства, но были и те, кто впервые решился на этот шаг. Объединяющим фактором стало желание помочь людям.

Как отметили участники мероприятия, вырученную от сдачи крови компенсацию они планируют также использовать в благих целях, а именно оказать поддержку семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.