Общество

Псковский ретроклуб украсил улицы Печор в честь Дня города

Псковский ретроклуб провел выставку 3-го Ретрокейса в Печорах сегодня, 10 августа. Об этом глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

«Москвичи», «Волги», «Жигули», «Победы» и «Запорожцы» украсили улицу Свободы в Печорах в честь 80-летия со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Итогом выставки стало награждение владельцев лучших отечественных и иностранных ретроавто.

«С радостью вручил дипломы победителям Сергею Дунаеву и Юрию Багрову! Благодарю Алексея Букреева, президента Псковского ретроклуба, и автолюбителей за зрелищную экспозицию, которая подарила нашим жителям новые впечатления и радостные эмоции!», – заключил Валерий Зайцев.

Напомним, сегодня в Печорах также прошли ярмарка ремесел, выставка мототехники, концерт органной музыки, спортивный турнир и другие мероприятия.