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Общество

Первую в мире вакцину от аллергии создали в России

13.08.2024 14:38|ПсковКомментариев: 0

В конце сентября российские иммунологи приступят к клиническим испытаниям первой в мире вакцины от аллергии на березовую пыльцу, а также некоторые продукты. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. 

Ученые из подведомственного агентству Института иммунологии ФМБА объявили о создании совместно с коллегами из Венского медуниверситета первой в мире вакцины против аллергии на березовую пыльцу и сходных аллергенов (яблоко, персик, арахис, соя) в 2023 году. Уточнялось, что курс профилактики составит всего три—пять инъекций, в отличие от классических препаратов на основе экстрактов растений-аллергенов, когда для достижения результата необходимо сделать не менее трех десятков процедур. После завершения клинических испытаний вакцина должна появиться в российских медучреждениях, пишет «Коммерсантъ».

«Мы картировали аллерген березы, то есть выделили в его структуре наиболее значимые участки, и они вошли в состав аллерговакцины. Фрагменты аллергена, которые отвечают за его токсичность, были исключены, и в результате с помощью такой рекомбинации мы получили гипоаллергенную вакцину»,— объяснял ранее замдиректора по науке и инновациям Института иммунологии Игорь Шиловский. Он также делился результатами доклинических испытаний: аллерговакцина оказалась нетоксична и не вызывала повреждений жизненно важных органов, причем даже стократное превышение дозировки не провоцировало негативных эффектов. По словам господина Шиловского, существующие сейчас средства от аллергии являются исключительно терапевтическими — они лишь уменьшают симптомы, не действуя на первопричину заболевания:

«Учитывая такую ситуацию, мы сфокусировались на создании рекомбинантных гипоаллергенных вакцин. Их можно применять в профилактическом режиме, предотвращая развитие аллергии. Надеемся, что внедрение нашей разработки в клиническую практику позволит переломить ход роста заболеваемости в нашу пользу».

В понедельник, 12 августа, глава ФМБА Вероника Скворцова объявила, что в конце сентября начнется проведение клинических исследований вакцины, и выразила надежду, что уже первый полевой сезон, то есть апрель—май, позволит «полностью подтвердить ее эффективность и безопасность». Она подчеркнула, что речь идет об уникальном препарате, который сейчас широко обсуждается мировым научным сообществом.

Теги: #вакцинация #аллергия
Источник: Псковская Лента Новостей
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